ODIOT HOLDING : ODIOT HOLDING RÉUSSIT SON AUGMENTATION DE CAPITAL AFIN D'ACCÉLÉRER SON DÉVELOPPEMENT

ODIOT HOLDING RÉUSSIT SON AUGMENTATION DE CAPITAL AFIN D'ACCÉLÉRER SON DÉVELOPPEMENT

Paris, le 13 février 2025 à 8:30

Odiot Holding (Euronext Access, FR0004152700 – MLODT) annonce le succès de son augmentation de capital, constatée par son Conseil d'administration réuni le 7 février 2025. Cette opération marque une étape décisive dans la stratégie de développement de la société et confirme la confiance de ses investisseurs dans son projet industriel et commercial.

Cette levée de fonds, d'un montant de 2,16 millions d'euros, a été réalisée avec la participation de plusieurs catégories d'investisseurs, incluant notamment les capitaux apportés en 2024 par Gilles-Emmanuel Trutat, Président Directeur Général d'Odiot Holding, pour un montant de 1 071 751 euros, et l'AMC High Yield European Growth pour un montant de 570 465 euros pour la restructuration de l'entreprise ainsi que les nouveaux capitaux apportés en 2025 affectés à son développement.

Un plan de développement ambitieux

Les fonds levés permettent à Odiot Holding de renforcer son outil de production et d'augmenter ainsi le chiffre d'affaires pour répondre à la demande soutenue des clients. Ce plan inclut plusieurs axes majeurs:

L'optimisation du bâtiment industriel afin d'optimiser la production,

La refabrication de matrices neuves pour les services Demidoff et Compiègne, un élément essentiel pour préserver l'excellence et la précision des pièces fabriquées,

L'acquisition de machines de soudure laser plus performantes,

La constitution de stocks stratégiques de métaux précieux afin d'anticiper la demande et garantir des délais de livraison optimaux,

L'embauche de plusieurs nouveaux collaborateurs pour accompagner cette montée en puissance.

Un second closing prévu fin février

Odiot Holding prévoit un deuxième closing le 28 février 2025. Cette seconde phase d'augmentation de capital permettra d'accueillir de nouveaux investisseurs étrangers reflétant ainsi la géographie de la clientèle, renforçant ainsi la solidité financière de l'entreprise et sa capacité à exécuter son plan de transformation.

Vers une nouvelle phase de croissance

Le succès de cette augmentation de capital confirme la dynamique positive dans laquelle s'inscrit Odiot Holding. Avec des bases financières renforcées et une stratégie claire, la société se donne les moyens d'asseoir son positionnement et d'initier une nouvelle phase de croissance.

A propos de ODIOT HOLDING

ODIOT HOLDING est la holding de contrôle de ODIOT, marque française de luxe fondée en 1690, et l'un des orfèvres les plus prestigieux depuis les XVIII e et XIX e siècles. Fournisseur royal, de l'Empire et de toutes les cours européennes, doté d'un savoir-faire unique en matière de création de pièces de décoration exceptionnelles et de couverts en métaux précieux (argent massif, vermeil, épargne, or). ODIOT est labelisée Entreprise du Patrimoine Vivant®.

