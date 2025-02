ODIOT HOLDING : Lancement du Club des Mécènes-Actionnaires ODIOT HOLDING

ODIOT HOLDING a le plaisir d'annoncer le lancement de son Club des Mécènes-Actionnaires

Chaque pièce fabriquée dans les ateliers d'ODIOT est une œuvre d'art, produit d'un savoir-faire Français unique et d'une histoire prestigieuse depuis 335 ans. Les actionnaires qui font confiance à ODIOT HOLDING, sont aussi des mécènes car leur apport financier contribue au rayonnement de la marque et des produits ODIOT à travers le monde. Avec la création de ce club, ODIOT HOLDING a pour objectifs de remercier chaleureusement ses mécènes-actionnaires pour leur engagement et leur confiance, mais également de créer une relation très étroite avec ces nouveaux ambassadeurs.

En investissant à partir de 100 000€ et jusqu'à 1 million € et plus, soit par souscription, soit en achetant des actions sur le marché, chaque investisseur peut devenir membre du Club des Mécènes-Actionnaires de ODIOT HOLDING. Les avantages très exclusifs du Club comprennent notamment :

Une réduction de 10% à 30%, selon le statut (Bronze, Argent, Vermeil, Epargne), sur les achats en boutique et les commandes. Etant donné que ODIOT ne pratique jamais de soldes, ni de remises, le Club procure ainsi un avantage unique à ses membres ;

Participer en tant qu'invité privilégié à des événements exclusifs (webinaires, salons, visites d'expositions, de l'usine, réunion annuelle avec les dirigeants, rencontres avec les ambassadeurs de la marque).

Être informé directement de toutes les actualités du Groupe (communiqués de presse financiers, lettres dédiées, rapports) ;

Bénéficier d'une prime de fidélité avec l'attribution d'actions gratuites en cas de cooptation de nouveaux Mécènes-Actionnaires.

Pour devenir membre de ce Club, les actionnaires individuels sont invités, à transmettre leurs coordonnées ainsi que la preuve de la détention d'actions dans la rubrique dédiée sur le site web de ODIOT HOLDING : https://www.odiotholding.com/investor-relations/shareholders-club ou par e-mail.

Pour Gilles-Emmanuel Trutat, Président Directeur Général de ODIOT HOLDING : « Le Club des Mécènes-Actionnaires est une étape importante dans la relation que nous souhaitons engager avec les personnes qui croient en l'entreprise et la soutiennent. Les fonds alloués permettent notamment la réédition de pièces de formes historiques, la réfection des matrices, la numérisation et la préservation des archives qui constituent un patrimoine national. De même, ils assurent la continuité du savoir-faire de la marque par l'embauche de nouveau compagnons. Ce Club a également pour ambition d'établir un lien entre les membres entre eux, en leur faisant partager la richesse de ce fleuron d'un savoir-faire ancestral, véritable monument de l'histoire de France. »

A propos de ODIOT HOLDING

ODIOT HOLDING est la holding de contrôle de ODIOT, marque française de luxe fondée en 1690, et l'un des orfèvres les plus prestigieux depuis les XVIII e et XIX e siècles. Fournisseur royal, de l'Empire et de toutes les cours européennes, doté d'un savoir-faire unique en matière de création de pièces de décoration exceptionnelles et de couverts en métaux précieux (argent massif, vermeil, épargne, or). ODIOT est labelisée Entreprise du Patrimoine Vivant®.

Contact relations investisseurs : investors@odiotholding.com

Relations presse : odiotholding@aelium.fr

ODIOT HOLDING (Euronext Access, FR0004152700 – MLODT) www.odiotholding.com