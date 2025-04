ODIOT HOLDING : Convocation des actionnaires à une assemblée générale mixte le jeudi 22 mai 2025

Convocation des actionnaires à une assemblée générale mixte le jeudi 22 mai 2025

Paris le 16 avril 2025 à 19:30

ODIOT Holding (Euronext Access, FR0004152700 – MLODT) annonce la réunion de son assemblée générale mixte d'approbation des comptes 2024.

Les actionnaires de la société ODIOT HOLDING (la « Société ») sont invités à participer à l'assemblée générale mixte qui se tiendra le jeudi 22 mai 2025, à 10h30, au Cercle France-Amériques, Hôtel Le Marois 9-11, avenue Franklin D. Roosevelt – 75008 Paris.

Le texte exact des résolutions qui seront soumises au vote des actionnaires sera mis à disposition des actionnaires de la Société selon les modalités et dans les délais légaux.

Un avis de réunion des actionnaires à l'assemblée générale mixte du jeudi 22 mai 2025 a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) du mercredi 16 avril 2025. Cet avis peut être consulté sur le site internet de ODIOT HOLDING https://www.odiotholding.com/investor-relations .

Les documents préparatoires à cette assemblée générale seront mis à disposition selon les modalités et dans les délais légaux.

A propos de ODIOT HOLDING

ODIOT HOLDING est la holding de contrôle de ODIOT, marque française de luxe fondée en 1690, et l'un des orfèvres les plus prestigieux depuis les XVIII e et XIX e siècles. Fournisseur royal, de l'Empire et de toutes les cours européennes, doté d'un savoir-faire unique en matière de création de pièces de décoration exceptionnelles et de couverts en métaux précieux (argent massif, vermeil, épargne, or). ODIOT est labelisée Entreprise du Patrimoine Vivant®.

Contact relations investisseurs : investors@odiotholding.com

Relations presse : odiotholding@aelium.fr

ODIOT HOLDING (Euronext Access, FR0004152700 – MLODT) www.odiotholding.com