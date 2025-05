ODIOT HOLDING : Compte-rendu de l'assemblée générale mixte d'ODIOT SA

Compte-rendu de l'assemblée générale mixte d'ODIOT SA

Paris le 26 mai 2025 à 19:00

L'Assemblée générale mixte des actionnaires d'ODIOT SA (Euronext Access, FR0004152700 – MLODT) s'est déroulée le jeudi 22 mai 2025, sous la présidence de M. Gilles-Emmanuel Trutat. Quinze actionnaires étaient présents, avaient donné pouvoir ou ont voté par correspondance. Ceux-ci représentaient ensemble 49,29% des actions et 47,12 % des droits de vote.

L'assemblée générale a adopté à l'unanimité ou à une très large majorité toutes les résolutions présentées par le conseil d'administration. Les principales mesures votées ont été les suivantes :

Approbation des comptes 2024, affectation du résultat et approbation des conventions réglementées ;

Décision de continuation de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs au seuil légal ;

Changement de la dénomination sociale pour ODIOT SA ;

Autorisation donnée au conseil d'administration pour procéder à un regroupement par 100 des titres ;

Autorisation donnée au conseil d'administration pour décider l'émission de BSA au profit d'une catégorie dénommée d'investisseurs.

Le résultat des votes pour chaque résolution sera mis en ligne, dans les délais prévus par la loi, sur le site internet d'ODIOT SA ( https://www.odiotholding.com/investor-relations ), dans l'Espace Investisseurs.

A propos de ODIOT SA

ODIOT SA est la holding de contrôle de ODIOT, marque française de luxe fondée en 1690, et l'un des orfèvres les plus prestigieux depuis le XVIII e siècle. Fournisseur royal, de l'Empire et de toutes les cours européennes, ODIOT est dotée d'un savoir-faire unique en matière de création de pièces de décoration exceptionnelles et de couverts en métaux précieux (argent massif, vermeil, épargne, or). ODIOT est labelisée Entreprise du Patrimoine Vivant®.

Contact relations investisseurs : investors@odiotholding.com

Relations presse : odiotholding@aelium.fr

ODIOT SA (Euronext Access, FR0004152700 – MLODT) www.odiotholding.com