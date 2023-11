Odey AM annonce sa liquidation

Fin de partie pour le hedge fund britannique Odey Asset Management, fondé en 1991 et désormais ex-grand nom de la gestion d’actifs au Royaume-Uni. En quelques lignes sur son site internet, le gestionnaire a officiellement annoncé, mardi 31 octobre, être en phase de liquidation ainsi que ses filiales Brook Asset Management et Odey Wealth. Cette liquidation intervient moins de six mois après l’enquête du Financial Times et de Tortoise Media sur des accusations de harcèlement et d’agressions sexuelles émanant de 20 femmes et visant l’ancien fondateur Crispin Odey, qui les a niées plusieurs fois. Certaines étaient des collaboratrices d’Odey. D’autres accusations avaient émergé bien avant l’investigation du Financial Times. En 2021 déjà, Odey AM avait commencé à prendre ses distances avec le nom Odey pour ne plus être associé à Crispin Odey. Cela avait donné lieu à la création de la filiale Brook Asset Management et le nom Odey avait été retiré de la dénomination de plusieurs fonds.

Durant ces cinq derniers mois, les gérants qui ont dû jongler avec les suspensions et réouvertures de leurs fonds. Presque tous ont été recasés au sein d’autres sociétés de gestion avec les stratégies dont ils étaient responsables chez Odey AM. C’est le cas de James Hanbury et Jamie Grimston, partis chez Lancaster IM , d’Oliver Kelton transféré chez S.W. Mitchell Capital, de Freddie Neave qui a rejoint Bainbridge Partners. Geoffrey Marson et Adrien Courtenay ont, eux, respectivement rebondi chez Canaccord Geunity et Green Ash Partners. Le fonds Brook Global Emerging Markets co-géré par Sophia Whitbread et Mathieu Rachmaninoff a, lui, été liquidé, tout comme le fonds LF Odey Portfolio géré par Peter Martin, qui dirigeait Odey AM par intérim après le départ de Crispin Odey.

Odey AM a géré jusqu’à 13,3 milliards de dollars à son plus haut. Les encours étaient retombés à 3,8 milliards de dollars l’an dernier selon le Financial Times. Le régulateur britannique Financial Conduct Authority a ouvert une enquête sur la firme et sur Crispin Odey après les révélations du Financial Times et de Tortoise Capital.

Adrien Paredes-Vanheule