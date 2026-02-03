Oddo BHF reste positif sur Julius Bär après ses résultats
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 16:49
Le bureau d'études note que si ses actifs sous gestion (AuM) et sa collecte nette sont ressortis proches des attentes, les revenus ajustés se sont montrés légèrement meilleurs que prévu grâce à des recouvrements, et le coefficient d'exploitation a été meilleur qu'anticipé.
"Le groupe ne devrait plus souffrir de pertes sur son portefeuille de crédit et nous attendons une amélioration graduelle de sa collecte nette avec la reprise de rachats d'actions dans le courant de cette année, ce qui devrait soutenir un rerating du titre", estime l'analyste.
Valeurs associées
|67,260 CHF
|Swiss EBS Stocks
|+2,94%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 03/02/2026 à 16:49:00.
