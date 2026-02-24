 Aller au contenu principal
Oddo BHF reste à Surperformance sur Edenred après les résultats et les prévisions
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 16:41

Oddo BHF maintient son conseil à Surperformance sur le titre avec un objectif de cours de 26 E après la publication des résultats 2025 et des prévisions.

Le chiffre d'affaires d' Edenred pour 2025 s'est élevé à 2 961 millions d'euros ( 4 % en données publiées) avec une croissance organique de 6,2 %, conforme aux attentes de 6,3 %.

L'EBITDA s'est élevé à 1 360 millions d'euros, avec une croissance organique de 11,2 %, soit 1 % au-dessus du consensus.

Le résultat net part du groupe, à 521 millions d'euros, a dépassé de 3 % le consensus de 508 millions d'euros.

Oddo BHF souligne dans son étude que le le groupe maintient ses prévisions pour l'exercice 2026, qui tiennent compte de l'impact des réglementations italienne et brésilienne (à la mi-février pour le Brésil), à savoir une baisse de l'EBITDA organique de 8 à 12 % en 2026 (consensus -10 %).

Le groupe a également maintenu ses prévisions pour 2027-2028 à savoir une croissance organique de l'EBITDA de 8 à 12 % et un taux de conversion FCF d'au moins 65 %.

Compte tenu du maintien des prévisions pour l'exercice 2026, Oddo BHF ne s'attend pas d'ajustements significatifs du consensus sur l'EBITDA, mais plutôt des ajustements à la baisse sur le flux de trésorerie disponible.

Oddo BHF estime que le potentiel de croissance d'Edenred reste solide à long terme, soutenu par la sous-pénétration de ses marchés. Toutefois, le risque réglementaire constitue la principale menace pour son activité.

"Notre position fondamentalement positive s'appuie sur : 1) les solides perspectives de croissance ; 2) le potentiel encore important d'amélioration des marges ; et 3) la solide génération de flux de trésorerie disponible" rajoute Oddo BHF en conclusion.

