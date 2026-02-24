Oddo BHF reste à Surperformance sur Edenred après les résultats et les prévisions
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 16:41
Le chiffre d'affaires d' Edenred pour 2025 s'est élevé à 2 961 millions d'euros ( 4 % en données publiées) avec une croissance organique de 6,2 %, conforme aux attentes de 6,3 %.
L'EBITDA s'est élevé à 1 360 millions d'euros, avec une croissance organique de 11,2 %, soit 1 % au-dessus du consensus.
Le résultat net part du groupe, à 521 millions d'euros, a dépassé de 3 % le consensus de 508 millions d'euros.
Oddo BHF souligne dans son étude que le le groupe maintient ses prévisions pour l'exercice 2026, qui tiennent compte de l'impact des réglementations italienne et brésilienne (à la mi-février pour le Brésil), à savoir une baisse de l'EBITDA organique de 8 à 12 % en 2026 (consensus -10 %).
Le groupe a également maintenu ses prévisions pour 2027-2028 à savoir une croissance organique de l'EBITDA de 8 à 12 % et un taux de conversion FCF d'au moins 65 %.
Compte tenu du maintien des prévisions pour l'exercice 2026, Oddo BHF ne s'attend pas d'ajustements significatifs du consensus sur l'EBITDA, mais plutôt des ajustements à la baisse sur le flux de trésorerie disponible.
Oddo BHF estime que le potentiel de croissance d'Edenred reste solide à long terme, soutenu par la sous-pénétration de ses marchés. Toutefois, le risque réglementaire constitue la principale menace pour son activité.
"Notre position fondamentalement positive s'appuie sur : 1) les solides perspectives de croissance ; 2) le potentiel encore important d'amélioration des marges ; et 3) la solide génération de flux de trésorerie disponible" rajoute Oddo BHF en conclusion.
Valeurs associées
|18,9200 EUR
|Euronext Paris
|+3,93%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 24/02/2026 à 16:41:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
Guillaume Gille a annoncé mardi quitter son poste de sélectionneur de l'équipe de France masculine de handball, une décision prise à l'issue d'un débriefing avec les dirigeants de la Fédération française consécutif à la contre-performance des Bleus lors de l'Euro ... Lire la suite
-
Le président français Emmanuel Macron s'est dit "très sceptique" mardi sur la possibilité d'aboutir à une "paix à court terme" en Ukraine, lors d'un échange en visioconférence avec ses homologues réunis à Kiev pour le quatrième anniversaire de l'invasion de ce ... Lire la suite
-
La longévité des dauphins femelles du golfe de Gascogne a chuté de sept ans entre 1997 et 2019, une baisse principalement due "aux activités humaines en mer", qui "menace la survie" de cette espèce protégée, alertent mardi des scientifiques. Chaque hiver, "des ... Lire la suite
-
"Il n'y a pas de volonté côté russe d'aboutir à la paix", selon le président, même si "stratégiquement les Russes sont en train d'être défaits en ce moment". Emmanuel Macron s'est dit mardi 24 février "très sceptique" sur la possibilité d'aboutir à une "paix à ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer