Oddo BHF reste à Neutre sur Michelin après les deux acquisitions américaines

(AOF) - Michelin (+0,94%, à 28,93 euros) est bien orienté en ce début de semaine, après avoir déjà aligné cinq séances consécutives de progression pour un gain de 2,76%. Oddo BHF a réagi ce matin aux annonces de vendredi du groupe clermontois qui avait dévoilé deux acquisitions aux Etats-Unis. La finalisation de ces deux opérations de croissance externe est programmée pour le premier semestre 2026. Le montant dépensé pour ces opérations n’a pas été dévoilé, mais elles sont entièrement financées en numéraire.

Les analystes d'Oddo BHF estiment que la valeur combinée de ces deux acquisitions se situe dans une fourchette de 400 à 600 millions d'euros.

Avec les sociétés Cooley Group et Tex Tech Industries, Michelin va augmenter le chiffre d'affaires de sa division " solutions de composites polymères " d'environ 20%, soit approximativement 265 millions d'euros. La première est basée à Rhode Island outre-Atlantique et est mondialement reconnu pour son expertise dans les tissus enduits polymères haute performance. L'entreprise, qui fête ses 100 ans cette année, est intégrée verticalement, avec des capacités en tissage, tricotage et extrusion de polymères. Elle conçoit et fabrique des solutions polymères innovantes et durables pour un large panel d'applications, notamment les dispositifs médicaux, l'étanchéité, la rétention d'eau et de produits chimiques, ainsi que d'autres solutions critiques environnementales.

La seconde société est également basée aux Etats-Unis, dans l'Etat du Maine, et a été fondée en 1904. Elle est l'un des principaux concepteur et fabricant de textiles, tissus et revêtements spécialisés destinés à un large éventail d'industries et d'applications de niche. Elle a créé des solutions pour certaines des applications les plus exigeantes, notamment des systèmes de protection thermique pour les véhicules spatiaux, des matériaux résistant au feu pour le fuselage des avions, des textiles ignifugés pour les sièges d'avions…

Oddo BHF voit plutôt d'un bon œil ces opérations, estimant qu'elles s'inscrivent dans le plan stratégique du groupe visant " à s'étendre au-delà du pneu vers les marchés des polymères à haute valeur ajoutée et à exploiter son expertise fondamentale en la matière dans des segments industriels adjacents aux marges probablement relutives (les matériaux de spécialité affichent généralement des multiples et des marges plus élevées que les pneus standards) ".

En outre, les analystes estiment que la sortie de trésorerie est gérable et ne devrait pas mettre en péril le dividende ou d'autres acquisitions potentielles. Mi-décembre, des rumeurs évoquaient un intérêt du groupe clermontois pour l'Italien Alfa Gomma.

Les analystes ont maintenu leur recommandation à Neutre sur le titre Michelin, assorti d'un objectif de cours de 30 euros. Ils avaient dégradé le titre au troisième trimestre 2025 arguant que le profil rendement/risque à court terme s'était dégradé et qu'un rebond de l'action était peu probable à court terme. Ils préfèrent notamment Pirelli, recommandé à Surperformance.

- Leader mondial des pneumatiques avec 1/5 ème du marché, né en 1889 ;

- Groupe organisé en trois divisions générant 27,2 Mds€ de ventes : automobile et 2 roues (54 %), transport routier (24 %) et activités de spécialités -mines, agriculture, construction, avion…, l’Amérique du nord étant le 1 er marché du groupe (39 %)j, devant l’Europe (35 %) ;

- Activité réalisée aux 3/4 sur le marché des pneus de remplacement, moins cyclique que la « première monte » et moins sensible à la santé des constructeurs automobiles ;

- Ambition 2030 : réduction à 70 % de la part des pneumatiques dans la production, offre de services autour du pneu via la connectivité puis au-delà du pneu (composites flexibles, biosourcés, mobilité hydrogène dans la santé, l’espace et l’aéronautique…) ;

- Société en commandite par action contrôlée par la famille fondatrice (4,22 % du capital et 5,2 % des droits de vote), devant les salariés avec 2,5 % et 2,6 %), Barbara Dalibard présidant le conseil de surveillance de 11 membres, Florent Menegaux et Yves Chapot dirigeant la gérance.

- Agilité du modèle d’affaires focalisé sur le maintien au moins de la marge opérationnelle :

- face à l’entrée massive des pneus asiatiques sur les marchés européens de 1 ère monte ou de remplacement, focus sur les zones géographiques et les produits les plus créateurs de valeur (pneus tourisme 18 pouces, miniers et avion), fermeture ou réduction d’activité des sites français hors activités à forte valeur ajoutée,

- impact positif de 200 M€ des restructurations, notamment dans les poids lourds,

- diversification hors pneus -secteurs de la santé, l’espace et l’aéronautique- renforcée par l’acquisition de FCG Composite (joints et matériaux textiles ou caoutchouc) pour 700 M€, après celles de Canopy Simulation, TBC, TRK et Watea,

- monétisation de la base de données clients,

- focus sur l’innovation pilotée par le président, répondant à 4 enjeux -fabrication additive, composites flexibles, pneus pour véhicules électriques et mobilité hydrogène :

-1/3 des ventes provenant de produits ou services de moins de trois ans - budget de l’ordre de 1,2 Mds€ dont 700 M€ pour la R&D menée dans 9 centres, riche de + 12 OOO brevets et soutenue par des partenariats externes, de recherche (300) ou stratégiques (Brembo, Vabios, addUp,AlcalHylab…) ;

- Stratégie environnementale « Planet » visant la neutralité carbone en 2050 et déployée par l’écosystème mondial Movin’On :

- objectif intermédiaire 2030 : recul de 50 % des émissions vs 2010,

- offre de pneus protecteurs de l’environnement par emploi de matières recyclées (46 % en 2030 et 100 % en 2050) et de matériaux durables,

- mobilité électrique et hydrogène via Symbio, société commune avec Faurecia,

- économie circulaire « 4 R » (Réduire, Réutiliser, Renouveler, Recycler), dopée par des technologies de rupture en partenariat (Carbios, Enviro, Pyrowave…) ;

- Bilan sain : ratio d’endettement de 16,6 % et autofinancement libre de 2,2 Mds€ avant acquisitions.

- Dans un marché mondial en repli, compensation, désormais insuffisante, par les hausses des prix de vente 1 ère monte et par la performance des activités de remplacement ;

- Impact négatif des changes, de l’ordre de 200 M€, et des tarifs douaniers, estimés ç 135 M€ ;

-Démenti aux attentes pour le 2 nd semestre d’une stabilité des ventes en volume, les activités de transport routier et de spécialités accusant des replis de ventes, notamment en Europe et Amérique du nord ;

- Après un recul, accéléré au 3 ème trimestre, de 4,4 % des ventes à fin septembre, objectifs 2025 abaissés : bénéfice opérationnel en net repli entre 2,6 et 3 Mds€ (+ 11 % à taux de change constants) et autofinancement libre de 1,5 à 1, 8Md€ puis, pour 2030, hausse annuelle des ventes de 5 % et rentabilité des capitaux investis de + 10,5 % ;

- Anticiptaions 2026 également abaissées :: résultat opérationnel supérieur à celui de 2025, la trajectoire ne pouvant être précisée avant février 2026 mais ambition d’autofinancement libre confirmée à 5,5 Mds€ ;

- Dividende 2024 de 1,38 € et programme de rachat d’actions de 400 M€ maximum de fin décembre à mi-décembre