Oddo BHF reste à neutre sur GSK

(Zonebourse.com) - Dans une note, Oddo BHF revient sur la publication trimestrielle de GlaxoSmithKline, le titre a terminé la séance de vendredi, les marchés étaient ouverts en Grande-Bretagne, sur un repli de 1,43%, à 1 901 pence.

Oddo BHF souligne que la croissance de 5%, à taux de change constants, à 7,6 milliards de livres sterling, a été globalement conforme aux attentes, principalement grâce à des vaccins plus performants qu'anticipé. Parmi les produits, le Shingrinx, vaccin contre le zona, a notamment bénéficié d'un effet de stock positif à la suite du lancement de la seringue préremplie plus pratique d'emploi.

En revanche, les analystes ont relevé que le portefeuille de produits matures (32% du chiffre d'affaires) continue de décliner légèrement plus rapidement que prévu (-6%).

Au niveau des bonnes nouvelles, le résultat d'exploitation a dépassé les attentes de 8% selon Oddo BHF, mais la moitié de cette performance est liée à un élément exceptionnel (le paiement d'un règlement à l'amiable).

Les analystes estiment que la croissance en 2026 sera plus modérée qu'en 2025, et malgré une valorisation attractive, GSK doit encore améliorer sa visibilité sur sa croissance à moyen terme, qui reste plus faible que celle du secteur.

La recommandation est à neutre, avec un objectif de cours de 1 880 pence.

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