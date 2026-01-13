Oddo BHF remonte son objectif de cours sur Capgemini
Le bureau d'études estime que les indications initiales de la société pour le 4e trimestre 2025 semblent trop prudentes, et affirme voir pour sa part, "même en restant prudent", une croissance organique des ventes de 3,1% pour cette période.
"Le titre a connu un rebond en décembre, comme de nombreux titres du secteur grâce à une amélioration du sentiment du marché concernant les perspectives de croissance pour le marché IT Services fin 2025 et pour 2026", note l'analyste.
Selon Oddo BHF, la décote de valorisation par rapport à ses pairs globaux reste néanmoins élevée, "et ce, alors même qu'avec une croissance organique de 3%, Capgemini n'a plus de déficit de croissance par rapport à ses pairs".
