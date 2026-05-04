Oddo BHF relève son objectif de cours sur DHL
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 15:53
Oddo BHF estime que cette performance relève essentiellement de la montée en puissance du plan d'économies de coûts Fit for Growth dans les divisions Express (EBIT 17% au-dessus du consensus) et P&P Allemagne ( 6%).
L'analyste a noté également que le FCF à 1.2 MdEUR a également battu significativement les attentes, grâce à des effets BFR favorables.
Pour 2026, DHL Group a maintenu sa guidance d'EBIT attendu à au-moins 6.2 MdEUR et d'un FCF autour de 3 MdEUR.
Selon l'analyste, malgré un environnement macroéconomique sans dynamisme, le groupe se montre confiant sur ses objectifs 2026, qui vont bénéficier de la montée en puissance du plan Fit For Growth, qui prévoit 1 MdEUR d'économies de coûts structurelles en 2026 au total (potentiellement plus si opportunités au-delà de 2026), incluant l'optimisation des capacités (via la renégociation de partenariats sur les capacités en JV par exemple) et la digitalisation de certaines tâches.
A la suite de cette publication, Oddo BHF a légèrement ajusté ses estimations. L'EBIT et de BPA sont relevées de 1% en moyenne sur 2026/2028e (dont 2% en 2026e).
Oddo confirme sa recommandation à neutre mais a relevé son objectif de cours à 49 EUR (contre 48 EUR).
Oddo BHF juge qu'il s'agit d'un démarrage 2026 encourageant pour DHL, qui bénéficie de la montée en puissance de ses efforts sur les coûts, particulièrement dans la division Express (49% de l'EBIT).
Valeurs associées
|46,640 EUR
|XETRA
|-7,42%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 04/05/2026 à 15:53:00.
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