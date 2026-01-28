Oddo BHF relève son objectif de cours sur Cie des Alpes
28/01/2026
Cie des Alpes a publié hier soir un CA trimestriel en hausse de 10%, à 289 millions d'euros. Ce matin, les analystes de Oddo BHF salue ce résultat dépassant les attentes. Ils pointent notamment la dynamique favorable sur l'ensemble des divisions, malgré une base de comparaison exigeante.
Le broker rappelle que les Domaines skiables affichent une croissance de 20%, portée par la fréquentation et un effet calendaire positif, tandis que les Parcs de loisirs et la Distribution & Hospitality confirment une trajectoire solide.
Dans ce contexte, Oddo BHF laisse ses perspectives sont inchangées, avec une guidance d'EBITDA attendue en hausse de 10% sur l'exercice. "Nous relevons l'OC à 28,5EUR reflétant le roulement du DCF", souligne le broker, tout en conservant une appréciation favorable sur la valorisation et le potentiel de croissance du groupe.
Valeurs associées
|25,5500 EUR
|Euronext Paris
|-1,16%
