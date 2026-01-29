 Aller au contenu principal
Oddo BHF relève sa prévision de BPA 2026 sur Kaufman & Broad
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 11:45

Oddo BHF maintient son conseil à neutre sur le titre mais relève son objectif de cours à 35 E (contre 32,50 E) après la publication des résultats 2025.

Oddo BHF souligne que le groupe Kaufman & Broad a publié des résultats en forte croissance, légèrement supérieurs aux attentes.

"Ceux-ci se caractérisent par : 1/ Une progression du CA de 5.5% à 1135.9 MEUR alors que nous retenions 1130 MEUR (les objectifs reposaient sur une croissance d'environ 5%). 2/ Un résultat opérationnel courant de 91 MEUR laissant apparaitre une marge de 8%, en haut de la fourchette indiquée par le management (7.5%/8%) 3/ Le résultat net progresse, lui, de 20.4% à 54.2 MEUR (46.7 MEUR estimé), 4/ D'un point de vue bilanciel, la trésorerie nette est de 319.1 MEUR (hors IFRS 16 et Put Néorésid contre 397.6 MEUR à fin novembre 2024) 5/ Enfin, d'un point de vue commercial, les réservations de logements sont en progression de 2.9% à 5703 unités avec un dernier trimestre (-8%) qui reflète l'incertitude économique et politique en France" indique le bureau d'analyse.

L'analyste note également que le groupe évoque un chiffre d'affaires pour l'exercice 2026, qui devrait se situer à un niveau comparable à celui de l'exercice 2025 avec une marge opérationnelle courante qui devrait être proche de 8%.

Oddo BHF relève sa prévision de BPA 2026 de 8.7% afin de tenir compte d'un poids plus faible que l'analyste estimait des frais financiers et des intérêts minoritaires.

Oddo BHF estime que le groupe Kaufman & Broad démontre une bonne capacité de résistance de ses réservations avec une excellente profitabilité pour 2025 et 2026 (Mop 8%).

Valeurs associées

KAUFMAN ET BROAD
32,100 EUR Euronext Paris +1,26%
