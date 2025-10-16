Oddo BHF relève sa cible sur ASML et confirme son conseil
information fournie par Zonebourse 16/10/2025 à 10:00
Oddo BHF confirme sa recommandation 'Surperformance' sur le titre ASML et relève son objectif de cours de 1020 à 1050 euros.
Le broker souligne que les résultats du troisième trimestre confirment une amélioration progressive de la visibilité pour 2026, le chiffre d'affaires attendu 'ne serait pas inférieur à 2025'. Il note également un élargissement du nombre de clients tirant parti de la demande liée à l'intelligence artificielle, avec notamment le retour de Samsung dans la logique et la mémoire.
Selon la note, cette tendance favorable conduit le bureau d'études à revoir légèrement à la hausse ses prévisions : marges brutes plus solides, charges d'exploitation mieux maîtrisées et bénéfices par action relevés d'environ 3% sur 2026-2027.
Oddo BHF anticipe enfin un quatrième trimestre robuste, avec un chiffre d'affaires proche de 9,5 milliards d'euros et une marge brute d'environ 52%, soutenus par la bonne dynamique des machines EUV, malgré une contribution plus modeste attendue de la Chine en 2026.
Valeurs associées
|877,4000 EUR
|Euronext Amsterdam
|0,00%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 16/10/2025 à 10:00:00.
