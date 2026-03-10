 Aller au contenu principal
Oddo BHF relève sa cible sur ASML après un roadshow
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 14:14

Oddo BHF réitère son opinion "surperformance" sur ASML avec un objectif de cours relevé de 1 420 à 1 500 EUR, suite à un roadshow avec le CEO de l'équipementier néerlandais pour l'industrie des semiconducteurs, à Paris.

"Nous ressortons de cette journée avec la conviction renforcée qu'ASML est une histoire de domination technologique inégalée", affirme l'analyste, qui relève ses prévisions de 11% en moyenne sur les années 2026/27/28.

Selon lui, le groupe bénéficie désormais d'un "cycle fondamentalement différent tiré par l'IA dopant la croissance, avec une roadmap claire d'amélioration des performances de ses systèmes de fabrication qui renforce les barrières technologiques et qui va lui permettre de capter cette vague d'investissement".

Avec ce cycle spécial, Oddo BHF pense que la probabilité existe que le groupe dépasse la borne haute de sa guidance 2030 avec un CA supérieur à 60 MdsEUR (alors que le consensus est à 58 MdsEUR), ce qui pourra faire l'objet d'une mise à jour lorsque le groupe aura une meilleure visibilité.

Sur la base de ses nouveaux chiffres, Oddo BHF estime que le titre ASML se paie 28 fois l'EBITDA sur 12 mois prospectifs, un peu au-dessus de la moyenne de 26 fois, ce qui lui semble "raisonnable dans le cycle exceptionnel actuel".

Valeurs associées

ASML HLDG
1 184,200 EUR Euronext Amsterdam +3,19%
