Oddo BHF réitère son conseil sur Uniper après la publication des résultats
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 16:05
L'analyste estime que l'EBITDA ajusté s'est établi à 1 098 millions d'euros (-58 % sur un an), globalement conforme à son estimation de 1 118 millions d'euros. L'EBIT ajusté a atteint 568 millions d'euros, contre une prévision de 595 millions d'euros, tandis que le résultat net ajusté s'est élevé à 544 millions d'euros (-66 %), contre une estimation de 508 millions d'euros.
Par division, Green Generation a enregistré un EBITDA de 626 millions d'euros ( 26 %), contre une estimation de 745 millions d'euros, reflétant une forte amélioration suite à la normalisation des provisions nucléaires enregistrées en 2024. Flexible Generation s'est établi à 596 millions d'euros (-40 %), contre une estimation de 558 millions d'euros.
Uniper a annoncé ses prévisions pour 2026, avec un EBITDA ajusté attendu entre 1 000 et 1 300 millions d'euros (contre 1 224 millions d'euros pour Oddo BHF), et un résultat net ajusté entre 350 et 600 millions d'euros (contre 561 millions d'euros pour Oddo BHF).
"Uniper a mis à jour son plan d'investissements, désormais estimé à 5 milliards d'euros d'ici 2030, ce qui nous semble assez prudent et pourrait limiter le potentiel de croissance à long terme" rajoute Oddo BHF.
