Oddo BHF réitère son conseil sur SES après la publication des résultats
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 15:20
Pour 2026, SES prévoit un chiffre d'affaires et un EBITDA pro forma de l'acquisition d'Intelsat stables, ce qui correspond selon Oddo BHF globalement aux attentes consensuelles (0 % d'augmentation du chiffre d'affaires et 2 % pour l'EBITDA ajusté).
SES a publié ses résultats du quatrième trimestre 2025 (qui incluent désormais l'acquisition d'Intelsat depuis le trimestre dernier). Pour le quatrième trimestre 2025, le chiffre d'affaires pro forma est en baisse de 1 % en glissement annuel à 884 millions d'euros, conformément au consensus (885 millions d'euros), et l'EBITDA ajusté pro forma est en baisse de 16 % en glissement annuel à 359 millions d'euros, soit 8 % au-dessus du consensus (333 millions d'euros) indique Oddo BHF dans son étude du jour.
L'analyste note également que la croissance du chiffre d'affaires des services gouvernementaux reste solide à 27 % pro forma (contre 19 % au troisième trimestre) et supérieure à celle enregistrée avant l'acquisition d'Intelsat.
La forte croissance du chiffre d'affaires se poursuit également dans le secteur de l'aviation avec 21 % contre ( 36 % au troisième trimestre). SES compte désormais 30 compagnies aériennes commerciales partenaires (3 000 avions en service) et en a ajouté ou renouvelé quelques autres en 2025.
SES réitère son objectif de réduction des coûts grâce à la fusion avec Intelsat (210 millions d'euros en Opex et 160 millions d'euros en Capex).
Au niveau des moins bonnes nouvelles, Oddo BHF souligne la baisse des services vidéo (-16 %) et des services de données fixes (-10 %)
La croissance du chiffre d'affaires dans le domaine de la vidéo, qui reste l'activité principale de l'entreprise, continue de se détériorer pour atteindre 16 % en glissement annuel pro forma (contre -14 % au troisième trimestre pro forma).
La croissance du chiffre d'affaires des services de données fixes est en baisse de 10 % en pro forma (contre -20 % au troisième trimestre) en raison de la concurrence sur le marché (Starlink).
