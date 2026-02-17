Oddo BHF rehausse son objectif de cours sur Aurubis
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 12:02
"Nous mettons à jour nos estimations à la suite de la publication au premier trimestre (clos au 31 déc. 2025) le 5 février qui a démontré une exécution solide des fonderies du groupe ainsi que des drivers pour la plupart bien orientés. Aurubis a publié un EBITDA opérationnel de 164 MEUR en baisse de 11% sur un an avec le plein impact de la baisse des TC/RCs ( Treatment Charges / Refining Charges = Frais de Traitement et de Raffinage) sur le concentré et une activité modérée de maintenance. La hausse des prix des matières premières et de l'acide sulfurique et l'amélioration des charges de raffinage sur le recyclage ont cependant permis une hausse de 31% de l'EBITDA par rapport au quatrième trimestre", a justifié le broker pour expliquer sa décision.
Selon lui, cette hausse devrait se poursuivre avec un impact croissant des matières premières grâce au reset des couvertures (la position ouverte de cuivre est actuellement couverte à hauteur de près de 50% et celle de métaux précieux de près de 70%).
En outre, le producteur allemand de cuivre primaire et de métaux précieux a revu en hausse de 75 MEUR sa guidance d'EBITDA opérationnel 2025-26 à 655-755 MEUR pour tenir compte d'une demande solide pour ses produits et de prix des matières premières bien orientés.
"Même si l'impact précis dans le temps des matières premières reste difficile à évaluer du fait de la politique de couverture mais aussi des clauses spécifiques aux contrats avec les fournisseurs de concentré et de matériau de recyclage, nous pensons que le groupe peut atteindre la fourchette haute de sa guidance. Le relèvement de notre scénario prix sur le cuivre et les autres matières premières, sur l'acide sulfurique et les charges de raffinage justifie l'essentiel de la révision de nos attentes ( 11% en 2025/26 à 755 MEUR)", explique Oddo BHF.
Valeurs associées
|162,500 EUR
|XETRA
|-3,27%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 17/02/2026 à 12:02:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
Le gonflement de la Loire provoque une "crue majeure" mardi dans les environs d'Angers alors que trois départements, le Maine-et-Loire, la Gironde et le Lot-et-Garonne, ont été maintenus en vigilance rouge, le niveau maximum d'alerte. A la confluence du Maine et ... Lire la suite
-
(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Eli Lilly, Danaher/Masimo/Apple, cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,08% pour le Dow Jones ... Lire la suite
-
Le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre indien Narendra Modi se sont retrouvés mardi à Bombay, capitale économique de l'Inde, pour renforcer le partenariat bilatéral dans la défense, avec à la clef la vente de 114 chasseurs Rafale, et l'ancrer ... Lire la suite
-
Une diplomate expérimentée pour succéder à Jack Lang: Anne-Claire Legendre, proche conseillère d'Emmanuel Macron, a été choisie mardi pour prendre la tête de l'Institut du monde arabe (IMA) et remplacer l'ancien ministre socialiste, poussé vers la sortie en raison ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer