Oddo BHF rehausse sa cible sur Intesa Sanpaolo, saluant son plan stratégique
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 13:53
"En un mot, quand une stratégie est bonne, la continuité a des vertus !", juge-t-il, soulignant que la nouvelle stratégie s'appuie sur les mêmes 3 piliers que les plans précédents (diversification et croissance de la top line , optimisation des coûts et coût du risque structurellement bas).
Le bureau d'études table ainsi sur la poursuite escomptée de l'amélioration de la rentabilité (ROE/ROTE portés à environ 18/20% respectivement en 2029, soit 4 points par rapport à 2025) et sur un potentiel significatif de retour à l'actionnaire (environ 12% de total return contre plus de 6% dans le secteur).
"Alors qu'Intesa Sanpaolo est à la traîne en termes de rerating par rapport au secteur, la valorisation reste intéressante au regard des fondamentaux et des perspectives", juge en outre l'analyste en charge de la banque italienne.
Valeurs associées
|5,695 EUR
|MIL
|+0,76%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 17/02/2026 à 13:53:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
L'Union européenne a ouvert mardi une enquête contre Shein dans l'affaire des poupées sexuelles d'apparence enfantine qui étaient vendues sur son site, soupçonnant la plateforme de vente en ligne d'avoir commis plusieurs infractions à ses règles qui pourraient ... Lire la suite
-
La tempête Nils pourrait coûter un milliard d'euros, les assureurs veulent accélérer les indemnisations
La Caisse centrale de réassurance (CCR) a dévoilé mardi une première estimation, environ un milliard d'euros, du coût de la tempête Nils, qui a traversé la moitié sud de la France la semaine dernière, tandis que la fédération professionnelle des assureurs lançait ... Lire la suite
-
La Banque de France a affirmé mardi lancer une "enquête" concernant l'un de ses cadres, que la CGT accuse, captures d'écran à l'appui, de promouvoir des contenus d'extrême droite sur le réseau social professionnel Linkedin. "Ce qui est en cause, ce ne sont pas ... Lire la suite
-
Maisons isolées, routes coupées, bâtiments évacués... L'ouest de la France, touché depuis des semaines par des pluies presque incessantes, subit des inondations exceptionnelles par leur ampleur et leur durée. Le gonflement de la Loire provoque une "crue majeure" ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer