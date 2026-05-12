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Oddo BHF rehausse sa cible sur Generali avant ses trimestriels
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 11:35

Oddo BHF maintient son opinion "sous-performance" (par rapport au secteur) sur Generali, tout en relevant son objectif de cours de 35 EUR à 37 EUR "afin d'intégrer la bonne dynamique opérationnelle en dommages et une légère baisse du coût du capital appliqué à la valeur".

"Generali continue de bénéficier de tendances opérationnelles favorables, mais nous estimons que d'autres valeurs au sein du secteur présentent actuellement un potentiel d'appréciation supérieur", tempère l'analyste en charge du dossier.

À l'approche des résultats de l'assureur italien pour son 1er trimestre, le 21 mai, Oddo BHF anticipe des primes de 27,8 MdsEUR ( 4,7%), en ligne avec le consensus (27,7 MdsEUR, 4,5%), avec une croissance attendue tant en assurance vie ( 3,9%) que dommages ( 5,9%).

En termes de profits, le bureau d'études table sur un résultat opérationnel de 2 009 MEUR (-2,8%), légèrement inférieur au consensus (2 043 MEUR), ainsi que sur un résultat net ajusté de 1 080 MEUR (-10,3%), lui aussi légèrement inférieur au consensus (1 111 MEUR).

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GENERALI
38,770 EUR MIL -1,65%
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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 12/05/2026 à 11:35:00.

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