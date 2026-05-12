Oddo BHF rehausse sa cible sur Generali avant ses trimestriels
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 11:35
"Generali continue de bénéficier de tendances opérationnelles favorables, mais nous estimons que d'autres valeurs au sein du secteur présentent actuellement un potentiel d'appréciation supérieur", tempère l'analyste en charge du dossier.
À l'approche des résultats de l'assureur italien pour son 1er trimestre, le 21 mai, Oddo BHF anticipe des primes de 27,8 MdsEUR ( 4,7%), en ligne avec le consensus (27,7 MdsEUR, 4,5%), avec une croissance attendue tant en assurance vie ( 3,9%) que dommages ( 5,9%).
En termes de profits, le bureau d'études table sur un résultat opérationnel de 2 009 MEUR (-2,8%), légèrement inférieur au consensus (2 043 MEUR), ainsi que sur un résultat net ajusté de 1 080 MEUR (-10,3%), lui aussi légèrement inférieur au consensus (1 111 MEUR).
Valeurs associées
|38,770 EUR
|MIL
|-1,65%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 12/05/2026 à 11:35:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
L'Union européenne met au point actuellement une réglementation visant à encadrer les modèles économiques des réseaux sociaux afin de protéger les mineurs, a déclaré mardi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Les nombreux préjudices ... Lire la suite
-
Sur quelque 3.500 espèces connues, seule une centaine pique les humains et seules cinq sont responsables d'environ 95% des infections chez l'homme. Requins, lions, serpents ou araignées... tous ensemble, les animaux les plus féroces de la planète ne représentent ... Lire la suite
-
Voici les derniers développements en lien avec la guerre au Moyen-Orient, mardi : . Liban: le Hezbollah veut transformer la bataille en "enfer pour Israël" Le chef du Hezbollah libanais Naïm Qassem a affirmé mardi que la question du désarmement de sa formation, ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer