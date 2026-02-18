Oddo BHF rehausse sa cible sur Allianz avant les résultats 2025
"Les différentes lignes métiers continuent de bénéficier de dynamiques opérationnelles favorables et Allianz dispose d'un business model résilient et offre un niveau de retour de capital aux actionnaires attractif", estime l'analyste.
Alors qu'Allianz publiera ses résultats 2025 le 26 février prochain, le bureau d'études prévoit, sur le seul 4e trimestre, un résultat opérationnel de 4 293 MEUR ( 2,9%), légèrement supérieur au consensus provisoire (4 259 MEUR, 2,0%).
Cette prévision correspond à un résultat opérationnel de 17 370 MEUR en année pleine 2025, en hausse de 8,4%, dans la partie haute de la fourchette relevée par l'assureur allemand à 17-17,5 MdsEUR.
Oddo BHF anticipe une hausse du BPA de 12,3% en 2025, supérieure à l'objectif de croissance annuelle moyenne de 7-9% entre 2024 et 2027, et s'attend à un dividende par action de 17,10 EUR au titre de 2025, très proche du consensus provisoire (17,13 EUR).
