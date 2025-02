Oddo BHF : Noémie Ellezam nommée directrice marketing & data

(AOF) - Oddo BHF renforce sa stratégie numérique avec l’arrivée de Noémie Ellezam en tant que directrice marketing & data, et membre du general management committee (GMC) à partir du 1er mars 2025. Elle aura pour mission d’accompagner une nouvelle phase de transformation du groupe, plaçant les données et leurs usages au cœur de la stratégie. "L’objectif est de renforcer la gouvernance des données et d’accélérer le déploiement des technologies d’intelligence artificielle à grande échelle", précise un communiqué.

Noémie Ellezam a débuté sa carrière au sein de l'inspection générale du groupe Société Générale. Elle a ensuite rejoint la direction marketing et commerciale de la banque de détail en France en 2014, où elle a piloté le développement commercial sur les clientèles de détail et de banque privée et mené plusieurs initiatives stratégiques à dimension digitale et data, au service notamment de l'expérience client (parcours, segmentation, modèles relationnels…).

En 2019, elle est nommée chief digital strategy officer du groupe, pour accélérer les usages du digital et de la donnée à travers l'ensemble des métiers du groupe.

Depuis 2023, elle occupait la fonction de directrice de l'intelligence artificielle au sein du groupe Société Générale, en charge d'un portefeuille de plusieurs centaines de cas d'usage au service de l'expérience client, de l'efficacité opérationnelle et de la maîtrise des risques.