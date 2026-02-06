Oddo BHF maintient son conseil sur Orsted après les résultats 2025
Orsted a publié ce matin ses résultats pour l'exercice 2025. L'EBITDA ajusté s'est établi à 22 448 millions de couronnes danoises (-30 % en glissement annuel),
L'EBITDA ajusté est inférieur à l'estimation d'Oddo BHF de 25 733 millions et au consensus de 23 872 millions.
Le résultat net ajusté s'est élevé à 3 165 millions de couronnes danoises.
Selon Oddo BHF, le résultat net ajusté est inférieur à son estimation de 6 091 millions de couronnes danoises et au consensus de 6 343 millions. Le principal écart par rapport aux prévisions provient de la division offshore, où la contribution négative de la ferme au quatrième trimestre a été nettement plus importante que prévu" explique l'analyste.
Le groupe a communiqué ses prévisions pour l'exercice 2026, avec un EBITDA ajusté attendu supérieur à 28 milliards de couronnes danoises (contre 29 089 millions de couronnes danoises prévus).
Selon Oddo BHF, le groupe devrait bénéficier de la montée en puissance des parcs éoliens de Greater Changhua 2b et 4 et de Revolution Wind, dont la mise en service est prévue cette année.
