Oddo BHF maintient son conseil sur Kone après les informations de rachat de TK Elevator
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 09:59
Selon l'agence de presse, Kone serait en négociation pour acquérir TK Elevator, ce qui serait une nouvelle tentative, après celle avortée de 2019 (pour un prix de l'ordre de 15 MdEUR) indique Oddo BHF.
"Tout d'abord, ceci nous semble tout à fait crédible et nous comprenons les atouts d'un rapprochement du point de vue de l'acquéreur dans un contexte de marché moins clément qu'il n'a pu l'être par le passé et de marges d'EBIT dont le profil s'est dégradé" indique le bureau d'analyse.
Selon Oddo BHF, un tel rapprochement permettrait de générer des synergies significatives (R&D, achats, commerciaux, etc), que l'analyste estime à 5-7% du CA de la cible, soit 8-12 EUR par action Kone en moyenne (avant dilution d'une probable augmentation de capital).
La taille cumulée des 2 groupes serait de 20.5 MdEUR de CA (2025) et 2.7 MdEUR d'EBIT ajusté, soit une marge de 13.4% (120 pb de relution) précise l'analyste.
Oddo BHF indique que le prix cité de 25 MdEUR semble aussi crédible. L'offre serait pour partie en cash et pour partie en titres (augmentation de capital nécessaire).
Kone et TK Elevator sont respectivement n°3 et n°4 mondiaux. Oddo BHF estime que la part de marché cumulée en valeur pour la zone Etats-Unis est de plus de 35% (dont environ 15% pour Kone seul).
"En conclusion, si l'opération fait du sens d'un point de vue opérationnel, son exécution jusqu'à son terme ne nous semble pas sans risque" indique Oddo BHF.
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 17/03/2026 à 09:59:00.
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