Oddo BHF maintient son conseil sur E.ON après les résultats 2025
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 14:41
L'EBITDA ajusté s'est élevé à 9 849 millions d'euros ( 9 % en glissement annuel), légèrement supérieur à l'estimation de 9 781 millions d'euros d'Oddo BHF. L'EBIT ajusté s'est élevé à 6 227 millions d'euros ( 8 %), dépassant l'estimation de l'analyste fixée à 6 131 millions d'euros, tandis que le résultat net ajusté s'est établi à 3 022 millions d'euros ( 6 %), légèrement supérieur à son estimation de 2 955 millions d'euros.
Le groupe a publié ses prévisions pour l'exercice 2026-2030. Pour 2026, l'EBITDA ajusté devrait se situer entre 9,4 et 9,6 milliards d'euros, contre l'estimation d'Oddo BHF de 9,4 milliards d'euros.
Le résultat net ajusté devrait se situer entre 2,7 et 2,9 milliards d'euros, contre la prévision d'Oddo BHF de 2,7 milliards d'euros.
D'ici 2030, le groupe vise une augmentation de son budget d'investissement de 43 milliards d'euros (dans le plan 2024-2028) à 48 milliards d'euros (pour 2026-2030), soit légèrement plus que la prévision de l'analyste de 46 milliards d'euros.
"Dans l'ensemble, les prévisions semblent globalement conformes à nos attentes, mais le bilan du groupe pourrait permettre une nouvelle augmentation des dépenses d'investissement de 5 à 10 milliards d'euros sur la période, ce qui pourrait se traduire par une dynamique de bénéfices supplémentaire à l'avenir" indique le bureau d'analyse.
Valeurs associées
|19,045 EUR
|XETRA
|+1,63%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 25/02/2026 à 14:41:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
En grave difficulté, l'éditeur de jeux français Nacon demande son placement en redressement judiciaire
Nouveau coup dur pour l'industrie du jeu vidéo en France: l'éditeur Nacon a annoncé mercredi être en cessation de paiements et demander son placement en redressement judiciaire face aux difficultés financières de sa maison mère, BigBen Interactive. "A ce jour, ... Lire la suite
-
Taxé par Donald Trump de "sinistres ambitions nucléaires", l'Iran a rejeté mercredi de "gros mensonges" tout en affichant son optimisme à la veille de nouveaux pourparlers avec les Etats-Unis à Genève. Le président Massoud Pezeshkian parle de "perspective favorable", ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi avant les résultats du géant des puces Nvidia , une publication particulièrement attendue dans un marché récemment échauffé par les inquiétudes autour de l'intelligence artificielle (IA). Dans les premiers échanges, ... Lire la suite
-
Après le Sénat en novembre, l'Assemblée nationale s'empare à partir de mercredi soir du projet de loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales, vivement critiqué par la gauche qui dénonce un texte par trop focalisé selon elle sur la fraude sociale. Les ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer