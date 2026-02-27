Oddo BHF maintient son conseil à Superformance sur Holcim
information fournie par Zonebourse 27/02/2026 à 14:52
L'EBIT du 4ème trimestre 2025 ressort à 601 millions de francs suisses ( 18.2% à pcc, 12.2% en lc et -0.8% en réel), 3% au dessus du consensus selon Oddo BHF (583 millions de francs suisses).
L'analyste a noté dans son étude que Holcim a finalisé 21 transactions dont 18 acquisitions et 3 désinvestissements. Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2025 atteint 3 818 millions de francs suisses ( 4.3% à pcc, 3.4% en lc et -4.8% en réel), en ligne avec les attentes (3 807 millions de francs suisses).
Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires ressort à 15 724 millions de francs suisses ( 2.9% à pcc, 3.0% en lc et -2.9% en réel).
Oddo BHF estime que le groupe a dévoilé une guidance 2026 cohérente avec ses objectifs long terme. Holcim table sur une croissance des ventes à pcc d'environ 3/5%, et une hausse surproportionnée de l'EBIT à 8/10%, un FCF d'environ 2 MdCHF.
"Le consensus Visible Alpha table sur une croissance à pcc de 9% et un EBIT de 3 111 MCHF. Le consensus devrait rester inchangé à pcc mais il nous semble un peu optimiste sur les changes à seulement -3%" indique le bureau d'analyse.
Oddo BHF pense que les valeurs du ciment devraient rester volatiles jusqu'à l'été, lorsque - et si - des changements réglementaires sont effectivement décidés.
