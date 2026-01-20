Oddo BHF confirme son conseil sur Publicis
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 12:02
Selon Oddo BHF, un scénario crédible de démantèlement partiel des activités publicitaires de Google par le DOJ, notamment via la cession d'AdX et de certains actifs de Google Ad Manager, constituerait un changement structurel favorable pour l'industrie et en particulier pour Publicis, très exposé au marché de la donnée aux Etats-Unis .
La note indique que Publicis pourrait en tirer un bénéfice direct via Epsilon, compte tenu des investissements réalisés depuis six ans, avec une activité media/data représentant environ 60% du chiffre d'affaires et susceptible de maintenir une croissance soutenue au-delà de 2026 .
Le bureau d'analyses souligne enfin que l'affaiblissement progressif des walled garden (soit des écosystèmes publicitaires fermés, contrôlés de bout en bout par une plateforme dominante et qui verrouillent l'accès aux données, aux inventaires et aux outils technologiques, ndlr) déjà amorcé par l'ouverture de l'outil publicitaire de Microsoft à Epsilon, renforcerait les gains de parts de marché du groupe et soutiendrait durablement sa trajectoire de croissance .
Valeurs associées
|85,820 EUR
|Euronext Paris
|+0,28%
