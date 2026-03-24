Oddo BHF confirme son conseil sur Bureau Veritas
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 15:04
Le groupe estime que la disruption causée par le Moyen-Orient n'est pas de nature à remettre en cause la guidance sur 2026, en particulier parce que l'activité n'est que décalée et pas annulée.
Selon Oddo BHF, la région du Moyen-Orient ne représente que c. 6% de l'activité du groupe, principalement sur les verticales O&G, O&P, ainsi que B&I. Dans le détail, sur les 11 pays du Moyen-Orient, seuls 5 sont véritablement impactés (Arabie Saoudite, EAU, Qatar, Irak et Koweit), et tous n'ont pas le même niveau d'impact, avec parfois du stop & go, parfois des arrêts plus longs, précise l'analyste.
En revanche, une des conséquences actuelles du conflit est de faire évoluer plus favorablement le dollar par rapport à l'Euro souligne le bureau d'analyse.
"Le groupe se paye moins de 12x VE/EBIT 12 mois, un niveau historiquement bas, alors que la moyenne historique est de 14x. cela nous parait d'autant plus incompréhensible que la décote vs SGS reste très élevée (en VE/EBIT et en PE), alors que le groupe a toujours une croissance bonne, des marges en croissance, un bilan sain, une liquidité améliorée" indique Oddo BHF.
"Il reste évidemment la pression perçue d'un potentiel placement de Wendel, mais i/ Wendel s'est bien désendetté et n'est pas forcé de brader ses actions BVI et ii/ compte tenu des pressions sur la Dette Privée, secteur sur lequel Wendel s'est renforcé récemment, BVI fait office de contrepoids pour le moment dans le portefeuille de Wendel, ce qui limite le risque de placement à court terme, en particulier à ce niveau de valorisation (de BVI)" explique le bureau d'analyse.
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