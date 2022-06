ODDO BHF Asset Management obtient le label Towards Sustainability pour six fonds

(Crédits photo : ODDO BHF)

ODDO BHF Asset Management poursuit sa stratégie de labellisation ambitieuse sur un large spectre de classes d'actifs, et obtient le label Towards Sustainability pour six fonds :

ODDO BHF Green Planet

ODDO BHF Active Small Cap

ODDO BHF Polaris Flexible

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

ODDO BHF Green Bond

Towards Sustainability est un label de très grande qualité, dont le cahier des charges fixe des exigences strictes aux fonds qui se portent candidats. La rigueur du processus d'attribution de ce label vise à renforcer la confiance des investisseurs sur le caractère durable de la gestion de chaque fonds labellisé.

"Avec l'évolution rapide du cadre réglementaire en matière de durabilité, nos clients sont à la recherche de critères objectifs pour les éclairer sur la qualité ESG d'un fonds. Nous sommes ravis que ODDO BHF AM ait obtenu ce label reconnu pour son exigence, car il est pour nos clients un gage de qualité de l'approche ESG et de la transparence de nos fonds", déclare Rachida Mourahib, responsable globale de la recherche ESG chez ODDO BHF AM.

Nicolas Chaput, CEO de ODDO BHF Asset Management, ajoute : "Nous sommes heureux d'obtenir ce label pour six de nos stratégies. Cette labellisation garantit à nos clients et partenaires de distribution une plus grande transparence quant au caractère durable de chacun de nos fonds. C'est également une confirmation de l'engagement de ODDO BHF en matière d'investissement durable ».

À propos de ODDO BHF Asset Management

Avec 65 milliards d'euros d'actifs sous gestion au 31 décembre 2021, et 4 centres d'investissement basés à Paris, Düsseldorf, Francfort et Luxembourg, ODDO BHF AM est un gérant d'actifs de premier plan en Europe et fait partie du groupe financier franco-allemand ODDO BHF fondé en 1849. Il comprend ODDO BHF AM GmbH en Allemagne, ODDO BHF AM SAS, METROPOLE Gestion, ODDO BHF Private Equity en France, et ODDO BHF AM Lux au Luxembourg. ODDO BHF AM propose des solutions d'investissement en actions, obligations, allocation d'actifs, actions non cotées et dette privée aux clients institutionnels et aux partenaires de distribution. La proximité avec les investisseurs et la compréhension fine de leurs besoins sont au cœur des préoccupations. ODDO BHF AM s'appuie pour cela sur une forte présence locale dans les principales villes européennes et une connaissance approfondie des marchés dans lesquels la société de gestion investit. Le style d'investissement se caractérise par une gestion active et de long terme, avec pour objectif de créer de la valeur à long terme et durable pour les clients. Pour y parvenir, ODDO BHF AM intègre depuis plus de dix ans des critères ESG (environnement, social et gouvernance) dans les processus de gestion. En conséquence, les clients ont accès à un large éventail de solutions financières durables dans toutes les classes d'actifs.

A propos de l'approche durable de ODDO BHF AM

L'approche durable de ODDO BHF AM repose sur 3 piliers : Les exclusions, l'intégration ESG et l'engagement actionnarial. En ce qui concerne les exclusions, nous avons défini un socle commun d'exclusions qui s'applique à tous les fonds ouverts recouvrant 7 thèmes tels que la biodiversité ou le pétrole et le gaz non conventionnels. D'autres exclusions sectorielles spécifiques peuvent s'appliquer en plus de la base commune d'exclusions. L'intégration ESG dépend de l'univers d'investissement. Pour les entreprises européennes, nous avons développé un modèle de notation interne intégrant 34 critères ESG avec un accent particulier sur le capital humain et la gouvernance d'entreprise. Pour les entreprises mondiales, nous nous appuyons sur la recherche et les notations de notre fournisseur de données MSCI. Le dernier pilier sur l'engagement actionnarial concerne notre engagement auprès des entreprises. Nous sommes régulièrement en contact avec elles pour influencer positivement leur comportement afin de générer des rendements durables et à long terme pour nos clients.

À propos de ODDO BHF

ODDO BHF est un groupe financier franco-allemand fort d'une histoire de plus de 170 ans. Il est issu d'une entreprise familiale française qui s'est construite sur cinq générations d'agents de change et d'une banque allemande spécialiste du Mittelstand. Avec 2500 collaborateurs, dont 1300 en Allemagne et en Suisse et 1200 en France et en Tunisie, et plus de 125 milliards d'encours clients, ODDO BHF exerce trois grands métiers, basés sur un fort investissement dans les expertises de marché : banque privée, gestion d'actifs, banque de financement et d'investissement. Le Groupe est doté d'une structure actionnariale unique puisque son capital est détenu à 65 % par la famille Oddo et à 25 % par les équipes. Cette logique de partnership est le gage de l'implication des équipes sur le long terme. En 2020, ODDO BHF a réalisé un produit net bancaire de 624 millions d'euros, et au 31 décembre 2020 le Groupe disposait de plus de 940 millions d'euros de capitaux propres.

