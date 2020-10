Oddo BHF AM recrute un responsable des ventes au Benelux

(NEWSManagers.com) - Dominic Nys, ex-responsable du développement international de Mainfirst et d'Ethenea, a rejoint Oddo BHF Asset Management, a annoncé l'intéressé sur son profil LinkedIn. Il occupera le poste de responsable des ventes au Benelux (Luxembourg, Belgique, Pays-Bas) et continuera d'être basé à Luxembourg. Dominique Nys avait récemment quitté Fenthum, la société de distribution de fonds luxembourgeoise fondée par Mainfirst et Ethenea dont il était l'un des responsables.