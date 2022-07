Oddo BHF AM promeut son responsable commercial Benelux

(NEWSManagers.com) - Oddo BHF AM vient d'étendre le périmètre de Dominique Nys à toute l'Europe du Nord. Il couvrait le Benelux depuis fin 2020, et va désormais également avoir dans son portefeuille les pays nordiques et le Royaume-Uni.

Avant de rejoindre Oddo BHF AM, l'intéressé a notamment travaillé dix ans chez Ethenea, notamment comme directeur du développement commercial international.