Oddo BHF AM lance un fonds daté sur le high yield

Oddo BHF AM poursuit le développement de sa gamme de fonds daté avec Oddo BHF Global Target 2031, investi dans un portefeuille diversifié d’obligations à haut rendement . Contrairement aux versions précédentes, le fonds reste ouvert à la souscription jusqu’à sa maturité.

Le fonds investit dans des obligations high yield mondiales dont la notation est comprise entre BB+ et CCC et dont la maturité n’excède pas le 1er octobre 2032. Sa gestion suit une approche dite b uy and maintain dans laquelle chaque émetteur du portefeuille fait l’objet d’une surveillance continue. Le processus d’investissement combine une analyse crédit fondamentale approfondie et une gestion des risques active et rigoureuse. Cela permet d’exercer une discipline de vente en cas de détérioration des conditions de crédit.

Le fonds est géré par Alexis Renault, responsable de la gestion high yield chez Oddo BHF AM. Il s’appuie sur neuf gérants analystes spécialisés.

Créée en 2009, la gamme de fonds obligataires d’Oddo BHF AM représente 1,2 milliard d’euros d’encours sous gestion à fin juin 2025.

