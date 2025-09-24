Oddo BHF AM dévoile son nouveau millésime de fonds obligataire daté

(AOF) - Avec Oddo BHF Global Target 2031, ODDO BHF AM poursuit le développement de sa gamme phare de fonds daté avec un fonds investi dans un portefeuille diversifié d’obligations spéculatives à haut rendement dites " high yield ". Le fonds innove sur les versions précédentes en restant ouvert à la souscription jusqu’à la maturité du fonds. Le fonds investit dans des obligations high yield mondiales dont la notation est comprise entre BB+ et CCC et dont la maturité n’excède pas le 1er octobre 2032.

Sa gestion suit une approche dite " buy and maintain " dans laquelle chaque émetteur du portefeuille fait l'objet d'une surveillance continue. Le processus d'investissement combine une analyse crédit fondamentale approfondie et une gestion des risques active et rigoureuse. Cela permet d'exercer une discipline de vente en cas de détérioration des conditions de crédit.

Le fonds est classé Article 8 selon le règlement européen SFDR sur la publication d'informations en matière de durabilité. Il est exposé à un risque de perte en capital.

Avec Oddo BHF Global High Yield Bond, un fonds lancé durant l'été 2025, Oddo BHF propose désormais une gamme complète de fonds obligataires high yield, allant des stratégies crédit à duration courte aux fonds classiques en passant par les fonds à échéance.