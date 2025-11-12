Oddo BHF AM dévoile sa première gamme d’ETF actifs

En avril dernier, Nicolas Chaput, responsable de la gestion, avait laissé entendre que le gestionnaire Oddo BHF AM réfléchissait à se lancer dans les ETF actifs . Comme de nombreuses sociétés traditionnelles de gestion d’actifs, le gestionnaire français s’est finalement lancé avec l’ouverture de sa première gamme de fonds cotés ( ETF ) actifs. Les trois véhicules dévoilés sont créés en partenariat avec HANetf, l’une des principales plateformes européennes d’ETF en marque blanche.

Le gestionnaire a lancé le fonds ODDO BHF Global Equity Active UCITS ETF. Géré par Matthieu Barriere et Arthur Tondoux, ce fonds développe une stratégie diversifiée d’actions mondiales, avec une approche dynamique top-down (allocation descendante).

Les deux gérants du gestionnaire français ont également la charge du fonds ODDO BHF Global Balanced Allocation Active UCITS ETF. Ce produit s’appuie sur un portefeuille mondial diversifié avec une allocation dynamique sur toutes les classes d’actifs, que ce soient les actions, les obligations, les devises et les matières premières. Oddo BHF AM a également ouvert le véhicule ODDO BHF US Equity Active UCITS ETF. Ce dernier permet d’avoir un accès aux actions américaines.

La société de gestion d’actifs, qui gère 63 milliards d’euros d’encours, vise à répondre aux demandes des clients qui s’intéressent de plus en plus aux ETF actifs. Le marché européen sur ce segment est en pleine croissance . Dans son communiqué, Oddo BHF AM anticipe que les actifs sous gestion devraient dépasser 1.000 milliards d’euros d’ici 2030, contre 60 milliards aujourd’hui.

Nicolas Chaput démontre l’intérêt pour la société de gestion d’actifs de se lancer dans cet univers : «Nous étendons notre ADN - des stratégies actives de conviction - vers un format qui correspond aux modes d’investissement actuels. […] Nous apportons avec ce format une extension innovante et complémentaire à notre gamme existante de gestion active.» Le groupe assure également que cette nouvelle gamme ne sera pas une réplication passive.

Bastien Boname