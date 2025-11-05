Oddo BHF AM développe sa première gamme d'ETF actifs

(AOF) - Oddo BHF Asset Management annonce le lancement de sa première gamme d'ETF actifs, en partenariat avec HANetf, principale plateforme européenne de création d'ETFs en marque blanche. "Il s'agit d'un complément naturel à notre offre actuelle ", déclare Nicolas Chaput, Global CEO de Oddo BHF AM.

Cette nouvelle gamme d'ETF actifs de ODDO BHF AM s'appuiera sur des stratégies bien établies au sein de sa gamme de fonds traditionnels et sur 30 ans d'expérience en allocation d'actifs et sélection d'ETF à travers des stratégies flexibles mondiales innovantes, précise un communiqué.

" Nous n'entrons pas sur le marché des ETFs avec une logique de réplication passive ", ajoute Nicolas Chaput. " Nous étendons notre ADN - des stratégies actives de conviction - vers un format qui correspond aux modes d'investissement actuels. Par ailleurs avec cette offre flexible mondiale, nous ouvrons aux investisseurs l'accès à l'ensemble des marchés, classes d'actifs, régions, secteurs, styles et tailles d'entreprises, par le biais d'une sélection active et rigoureuse d'ETF. Nous apportons avec ce format une extension innovante et complémentaire à notre gamme existante de gestion active. "