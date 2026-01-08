 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Oddo BHF ajuste son objectif de cours sur Hermès
information fournie par Zonebourse 08/01/2026 à 14:57

Oddo BHF maintient son conseil à Neutre sur le titre mais ajuste son objectif de cours à 2 200 E (contre 2 264 E). L'analyste indique que la valorisation du titre laisse toujours peu de latitude. Le titre reste selon lui toujours hautement valorisé malgré sa relative sous performance sur 2025 (il a perdu 8.6% sur l'exercice pour un secteur luxe à 1.4%).

L'analyste ajuste modérément son objectif pour refléter la légère baisse de ses prévisions et surtout des paramètres de marché.

"Nous ne décelons pas, dans nos échanges avec la société, d'éléments nous amenant à modifier nos prévisions actuelles en matière de croissance organique sur le T4 (nous attendons c. 8%) ou de marge EBIT 2025 (nous avons 39.8%)" souligne Oddo BHF.

"Nous comprenons que le Japon, la zone Amériques et l'Europe hors France sont restées dynamiques sur le T4, l'Asie Pacifique confirme une reprise à rythme modéré, la France enfin devrait voir sa performance un peu impactée ce trimestre par la décrue observée en Parfums (déstockage et absence de lancements continuent à peser). Le groupe réitère tabler sur une croissance annuelle 2025 en Maroquinerie proche des 12.6% observés à 9 mois" indique le bureau d'analyse.

Oddo BHF estime également que l'évolution défavorable des devises devrait cependant entraîner un effet négatif plus fort que les c.5 pt observés au T3, au T4.

"Au global, notre impression à ce stade est que la performance du groupe au T4 devrait être restée honorable en absolu mais sans doute en retrait par rapport aux 9.6% observés au T3 sous l'effet d'une base de comparaison plus difficile que la moyenne".

"Notre prévision pour 2026 reflète une division Maroquinerie à 11% à tcc (soit 7% volume et 4% prix) et une croissance à tcc pour le reste du groupe à 7.8% (soit 3.8% volume après une baisse de -2.2% reflétée dans notre prévision 2025 et 4% prix)" rajoute Oddo BHF en conclusion de son étude.

Valeurs associées

HERMES INTL
2 128,0000 EUR Euronext Paris +1,29%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 08/01/2026 à 14:57:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank