Oddo BHF ajuste sa cible sur Stef après son CA annuel
information fournie par Zonebourse 23/01/2026 à 12:02
"Le groupe démontre sa résilience dans un marché de la consommation alimentaire en croissance limitée et marqué par des effets de consolidation du secteur", juge le bureau d'études au vu d'un chiffre d'affaires de 2025 ressorti supérieur à son attente.
Selon Oddo BHF, l'année 2025 devrait marquer un point bas du côté de la rentabilité (beaucoup de one offs) pour le groupe de transport et de logistique, suivi d'un rebond en 2026 (et un upside complémentaire lié à de potentielles plus-values de cession).
Aussi, il conserve son scénario de rentabilité 2025, mais révise en hausse son scénario 2026, tablant désormais sur un CA à 5275 millions d'euros, en croissance de 3%, un ROC de 230 MEUR et un résultat net part du groupe de 150 MEUR.
Valeurs associées
|126,6000 EUR
|Euronext Paris
|+0,96%
Signaler le commentaireFermer