Oddo BHF abaisse sa recommandation sur Société Générale
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 09:40
"Après une excellente performance depuis fin 2024, nous estimons que le titre pourrait manquer de catalyseurs pour continuer à surperformer à court terme, même s'il reste relativement peu cher (1,02 fois ses fonds propres tangibles)", explique-t-il.
Le bureau d'études rappelle que si le groupe bancaire a dévoilé un résultat net, un résultat opérationnel et des revenus supérieurs aux attentes pour 2025, il a fait part de performances contrastées au niveau de ses revenus.
Oddo BHF pointe ainsi des revenus "meilleurs que prévu en banque de détail en France et au Corporate Center, mais moindres qu'anticipé en mobilité et services financiers spécialisés et dans les activités de marché".
