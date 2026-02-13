Oddo BHF abaisse sa cible sur Ubisoft après le point d'activité
"Cette publication s'inscrit dans la lignée du méga profit warning du 21 janvier. Nous n'avons donc pas lieu de changer de nouveau nos prévisions de résultats", indique l'analyste, qui reste négatif sur la valeur.
Selon lui, "il faudra attendre au moins 3 ans pour que la nouvelle organisation permette au groupe de retrouver sa capacité à lancer régulièrement des jeux à succès, renouant avec une croissance durable et une génération de trésorerie robuste".
Compte tenu des tensions sociales au sein du groupe (mouvements de grève), son objectif de cours est abaissé à 3,5 EUR (décote de valorisation du groupe portée à 50% par rapport aux multiples des principales transactions dans le secteur).
