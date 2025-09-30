Ocular Therapeutix dévoile une levée de fonds de 475 millions de dollars lors de la journée des investisseurs, les actions augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
30 septembre -
** Les actions d'Ocular Therapeutix OCUL.O sont en hausse de 1,7 % à 12,74 $ avant l'ouverture du marché, la société ayant obtenu une levée de fonds de 475 millions de dollars juste avant sa journée d'investisseurs
** OCUL, basée à Bedford, Massachusetts, annonce () la fixation du prix d'environ 37,9 millions d'actions à 12,53 $, en ligne avec la dernière vente de lundi
** Elle a l'intention d'utiliser le produit net pour financer son étude d'extension ouverte prévue pour axpali chez les patients atteints de dégénérescence maculaire liée à l'âge (
** Les 13 analystes couvrant OCUL sont tous haussiers et le PT médian est de 17,50 $, selon les données de LSEG
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer