Ocular bondit suite aux plans d'accélérer le dépôt d'une demande d'autorisation auprès de la FDA pour un médicament contre les maladies oculaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

8 décembre - ** Les actions d'Ocular Therapeutix OCUL.O augmentent de 27 % à 15,91 $

** OCUL prévoit de soumettre une demande de commercialisation pour son médicament contre les maladies oculaires, Axpaxli, pour traiter la dégénérescence maculaire liée à l'âge humide après les données d'un an de son essai de stade avancé en cours, attendues au premier trimestre de 2026

** La DMLA humide est l'une des principales causes de perte de vision chez les personnes âgées et se caractérise par une croissance anormale des vaisseaux sanguins dans la rétine

** La société affirme que l'étude est conçue pour démontrer la supériorité par rapport à l'Eylea de Regeneron REGN.O et s'aligne sur les récentes directives de la FDA selon lesquelles un seul essai bien contrôlé peut soutenir l'approbation

** L'action est en hausse de 81,5 % depuis le début de l'année, y compris les mouvements de la séance