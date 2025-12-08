 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 099,23
-0,19%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Ocular bondit suite aux plans d'accélérer le dépôt d'une demande d'autorisation auprès de la FDA pour un médicament contre les maladies oculaires
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 16:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

8 décembre - ** Les actions d'Ocular Therapeutix OCUL.O augmentent de 27 % à 15,91 $

** OCUL prévoit de soumettre une demande de commercialisation pour son médicament contre les maladies oculaires, Axpaxli, pour traiter la dégénérescence maculaire liée à l'âge humide après les données d'un an de son essai de stade avancé en cours, attendues au premier trimestre de 2026

** La DMLA humide est l'une des principales causes de perte de vision chez les personnes âgées et se caractérise par une croissance anormale des vaisseaux sanguins dans la rétine

** La société affirme que l'étude est conçue pour démontrer la supériorité par rapport à l'Eylea de Regeneron REGN.O et s'aligne sur les récentes directives de la FDA selon lesquelles un seul essai bien contrôlé peut soutenir l'approbation

** L'action est en hausse de 81,5 % depuis le début de l'année, y compris les mouvements de la séance

Valeurs associées

OCULAR THERAPEUT
15,9764 USD NASDAQ +27,00%
REGENERON PHARMA
709,1150 USD NASDAQ -1,29%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank