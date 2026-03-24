Ocugen progresse grâce à une thérapie génique qui ralentit la perte de vision dans le cadre d'un essai sur une maladie oculaire avancée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 mars - ** Les actions de la société de biotechnologie Ocugen OCGN.O augmentent de 4,2 % à 2,19 $ avant la mise sur le marché

** La société affirme que sa thérapie génique expérimentale a ralenti la progression de l'atrophie géographique, une affection oculaire avancée qui entraîne une perte de vision chez les personnes âgées

** L'essai à mi-parcours a montré que l'OCU410 a réduit la croissance des lésions oculaires nuisibles à la vision de 31% sur 12 mois, selon la société

** Le résultat est comparable à la réduction d'environ 15 % à 12 mois et de 22 % à 24 mois observée avec les traitements approuvés, qui nécessitent des injections fréquentes dans les yeux

** Aucun effet secondaire grave lié au traitement ponctuel n'a été signalé, selon la société

** L'entreprise prévoit un essai de phase finale plus important dans le courant de l'année et vise à obtenir l'approbation réglementaire dans les trois ans

** Les actions ont augmenté de 68 % en 2025