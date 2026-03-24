 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ocugen progresse grâce à une thérapie génique qui ralentit la perte de vision dans le cadre d'un essai sur une maladie oculaire avancée
information fournie par Reuters 24/03/2026 à 12:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 mars - ** Les actions de la société de biotechnologie Ocugen OCGN.O augmentent de 4,2 % à 2,19 $ avant la mise sur le marché

** La société affirme que sa thérapie génique expérimentale a ralenti la progression de l'atrophie géographique, une affection oculaire avancée qui entraîne une perte de vision chez les personnes âgées

** L'essai à mi-parcours a montré que l'OCU410 a réduit la croissance des lésions oculaires nuisibles à la vision de 31% sur 12 mois, selon la société

** Le résultat est comparable à la réduction d'environ 15 % à 12 mois et de 22 % à 24 mois observée avec les traitements approuvés, qui nécessitent des injections fréquentes dans les yeux

** Aucun effet secondaire grave lié au traitement ponctuel n'a été signalé, selon la société

** L'entreprise prévoit un essai de phase finale plus important dans le courant de l'année et vise à obtenir l'approbation réglementaire dans les trois ans

** Les actions ont augmenté de 68 % en 2025

Valeurs associées

OCUGEN
2,1000 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank