Ocugen progresse grâce à une thérapie génique prometteuse pour le traitement d'une maladie oculaire cécitante

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 janvier - ** Les actions du fabricant de médicaments Ocugen OCGN.O augmentent de 2,7 % à 1,93 $ avant la mise sur le marché ** La société affirme que le traitement expérimental , OCU410, a ralenti la progression de l'atrophie géographique, une forme sévère de dégénérescence maculaire liée à l'âge

** Environ la moitié des patients sous traitement ont vu la croissance des lésions oculaires réduite de 46% par rapport à l'absence de traitement, tandis qu'une dose moyenne a réduit la croissance de 54% - OCGN

** L'OCGN ajoute qu'il n'y a pas eu d'effets secondaires graves signalés dans l'essai de phase intermédiaire sur 51 patients

** Prévoit un essai de phase finale plus important en 2026; vise un dépôt de demande d'homologation en 2028

** A la dernière clôture, l'action a augmenté d'environ 68% au cours de l'année écoulée