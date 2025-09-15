 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Ocugen en hausse après l'accord de licence pour une thérapie génique ophtalmique en Corée du Sud
information fournie par Reuters 15/09/2025 à 12:57

15 septembre - ** Les actions du développeur de médicaments Ocugen OCGN.O en hausse de 9,4 % à 1,17 $ avant la mise sur le marché

** La société conclut un accord de licence accordant à Kwangdong Pharmaceutical 009290.KS les droits exclusifs en Corée du Sud pour sa thérapie génique expérimentale, OCU400, pour le traitement de la rétinite pigmentaire

** La rétinite pigmentaire, un groupe génétique de troubles oculaires, entraîne une dégénérescence progressive de la rétine et une perte de vision

** OCU400, actuellement en phase finale d'essais, devrait faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès de la FDA américaine en 2026

** Selon l'accord, Ocugen recevra jusqu'à 7,5 millions de dollars en droits de licence initiaux et en jalons de développement à court terme, avec des jalons de vente supplémentaires pouvant atteindre 180 millions de dollars au cours de la première décennie de commercialisation

** Ocugen recevra une redevance de 25 % sur les ventes nettes d'OCU400 générées par Kwangdong

** À la dernière clôture, OCGN a augmenté de 32,9 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

OCUGEN
1,0700 USD NASDAQ 0,00%
