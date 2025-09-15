Ocugen en hausse après l'accord de licence pour une thérapie génique ophtalmique en Corée du Sud

15 septembre - ** Les actions du développeur de médicaments Ocugen OCGN.O en hausse de 9,4 % à 1,17 $ avant la mise sur le marché

** La société conclut un accord de licence accordant à Kwangdong Pharmaceutical 009290.KS les droits exclusifs en Corée du Sud pour sa thérapie génique expérimentale, OCU400, pour le traitement de la rétinite pigmentaire

** La rétinite pigmentaire, un groupe génétique de troubles oculaires, entraîne une dégénérescence progressive de la rétine et une perte de vision

** OCU400, actuellement en phase finale d'essais, devrait faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès de la FDA américaine en 2026

** Selon l'accord, Ocugen recevra jusqu'à 7,5 millions de dollars en droits de licence initiaux et en jalons de développement à court terme, avec des jalons de vente supplémentaires pouvant atteindre 180 millions de dollars au cours de la première décennie de commercialisation

** Ocugen recevra une redevance de 25 % sur les ventes nettes d'OCU400 générées par Kwangdong

** À la dernière clôture, OCGN a augmenté de 32,9 % depuis le début de l'année