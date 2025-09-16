 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
OCTOPUS BIOSAFETY : OCTOPUS publie une lettre aux actionnaires
information fournie par Actusnews 16/09/2025 à 08:30

AURAY, le 16 septembre 2025 : Octopus Biosafety (Euronext Access Paris FR0013310281, MLOCT) pionnier de la robotique avicole et filiale du groupe américain TAW, leader dans la robotisation du Facility Management annonce annonce la publication d'une Lettre aux Actionnaires.

Le Directeur général de la Société souhaite partager avec les actionnaires la stratégie de croissance d'Octopus suite au rapprochement avec la société TAW ( theautonomousway.com ).

La Lettre aux Actionnaires est disponible sur le site internet de la Société :

https://www.octopusbiosafety.com/dossier-de-presse/lettre-aux-actionnaires-15-09-2025

Les actions de la société Octopus Biosafety S.A. sont cotées sur Euronext Access Paris (code ISIN FR0013310281 - Mnémonique : MLOCT).

Plus d'informations sur :

www.octopusbiosafety.com


Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/94005-cp_ob_lettreauxactionnaires.pdf

