OCTOPUS BIOSAFETY : OCTOPUS BIOSAFETY RACHETE LES ACTIFS DE LA SOCIETE TIBOT

OCTOPUS BIOSAFETY (anciennement dénommée OCTOPUS ROBOTS), expert en robotique avicole dédié à la volaille de chair, porte à la connaissance du public l'acquisition des actifs de la société bretonne TIBOT.

La startup rennaise TIBOT a été pionnière en robotique avicole avec le Spoutnic, un petit robot d'animation destiné aux élevages de reproducteurs. Depuis 2016, 200 unités de ce robot ont été commercialisées dans 22 pays à travers un réseau de 14 distributeurs. Le Spoutnic a été remplacé en décembre 2021 par le T-Moov dont 44 unités ont été commercialisées au premier semestre 2022. La gamme TIBOT a été complétée par l'Easy-LIT, un scarificateur avicole électrique qui a été lancé en juillet 2022.

La Covid-19, les difficultés d'approvisionnement de composants, la grippe aviaire et la guerre en Ukraine ont retardé le développement des ventes et ont porté un coup fatal à la société qui a été placée en redressement judiciaire en juillet 2022.

Le rachat porte sur l'ensemble des actifs incorporels (brevets, marques, dossiers techniques et logiciels embarqués, dossiers SAV, site Internet, logiciel CRM, …), le stock de plusieurs dizaines de produits finis T-Moov et Easy-LIT et de pièces détachées des produits Spoutnic, ainsi que l'ensemble des outils et équipements de production et de R&D.

Dès intégration des actifs, OCTOPUS BIOSAFETY sera en mesure d'assurer sans délai la commercialisation et la livraison des produits T-Moov et Easy-LIT ainsi que le SAV de l'ensemble de la gamme.

