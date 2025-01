OCTOPUS BIOSAFETY : Modification du Conseil d'Administration

AURAY, le 2 janvier 2025 : Octopus Biosafety (Euronext Access Paris FR0013310281, MLOCT) annonce une modification de son Conseil d'Administration.

Cette modification intervient dans le cadre de l'acceptation de l'offre de la société The Autonomous Way Holding Inc. de participer au capital de la Société Octopus Biosafety.

L'Assemblée Générale Mixte du 30 décembre 2024 a pris acte des démissions des mandats d'administrateurs de Monsieur Antoine Ullens le 30 décembre 2024, de Monsieur Frédéric le 29 novembre 2024 et de Monsieur Lancelot Ullens le 3 décembre 2024.

Elle a ratifié les cooptations de Monsieur Gérard Ménéroud et de Monsieur Guillaume Arnoud et a nommé Monsieur Bertrand Ménéroud.

Monsieur Gérard Ménéroud est ingénieur de l'École Polytechnique. Il possède une expérience de 43 ans en entrepreneuriat, assurance, actuariat et banque. Il a occupé des postes de direction générale au sein des principaux groupes d'assurance français UAP, AXA, CNP au cours de sa carrière. Ancien président de l'Agirc-Arrco, il est aujourd'hui administrateur de sociétés dans les secteurs de l'édition, de l'assurance et de la robotique.

Monsieur Guillaume Arnoud est entrepreneur avec une formation en droit et en commerce, Guillaume Arnoud bénéficie de 35 ans d'expérience en développement industriel à l'international. Il a évolué dans des secteurs clés tels que l'automobile, la robotique et l'intelligence artificielle.

Monsieur Bertrand Ménéroud est ingénieur diplômé de Centrale Marseille et entrepreneur, il cumule 25 ans d'expérience dans l'électronique embarquée, l'informatique et la robotique. Fort d'une double expertise grands groupes (STMicroelectronics) et structures agiles, il a piloté des projets stratégiques et innovants.

Monsieur Bertrand Vergne, Président du Conseil d'Administration, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir ces nouveaux administrateurs. Leurs expériences soutiendront nos ambitions de développement international. Nous remercions Messieurs Ullens pour leurs engagements et leurs contributions précieuses durant leurs mandats »

Les actions de la société Octopus Biosafety S.A. sont cotées sur Euronext Access Paris (code ISIN FR0013310281 - Mnémonique : MLOCT).

