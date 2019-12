October boucle un fonds de 100M€

(NEWSManagers.com) - CNP Assurances, le Fonds européen d'investissement (FEI), Bpifrance et Zencap, ont apporté à un fonds de prêt d'October (ex-Lendix) 100 millions d'euros, aux côtés d'autres investisseurs institutionnels européens, a annoncé le FEI ce 27 novembre.

Tous sont déjà intervenus dans le cadre du troisième et dernier fonds institutionnel en date lancé en 2018, qui avait notamment réuni Eiffel, Decaux Frères Investissements et Matmut.

Ce nouvel engagement de 100 millions d'euros permettra à October de financer des PME à l'aide de nouveaux prêts allant de 30.000 d'euros à 5 millions d'euros, dans tous les secteurs, en France, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas et en Allemagne.

La plateforme technologique October a été lancée en 2015 pour donner aux petites entreprises " un accès simple, rapide et direct aux prêts, et ce à grande échelle" , rappelle un communiqué. À ce jour, October a financé plus de 700 projets de développement de PME de toutes tailles et de tous secteurs, pour un montant total de 360 millions d'euros. Dans le cadre de leur engagement, les investisseurs institutionnels prêtent automatiquement à tous les projets présentés sur la plateforme, aux côtés d'une communauté existante de 20.000 prêteurs de détail.

L'engagement du FEI s'inscrit dans le cadre du programme " Crédit privé dédié aux PME" , lancé en décembre 2018 dans le cadre du plan Juncker. Ce dernier a pour objectif de promouvoir l'investissement institutionnel privé grâce à des solutions de financement davantage adaptées aux besoins des PME et des petites ETI européennes.

" Les fonds de dette diversifiés offrent aux petites entreprises une source de financement autre que les prêts bancaires classiques et leur permettent ainsi de bénéficier, notamment, de crédits sur mesure, d'un déploiement rapide et d'une approche flexible" , a commenté Pier Luigi Gilibert, directeur général du Fonds européen d'investissement.