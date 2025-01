OCDE : les taux d’emploi et d’activité se maintiennent à un niveau record au troisième trimestre

(AOF) - Les taux d'emploi et d'activité dans la zone OCDE sont restés globalement stables à 70,3% et 74% au troisième trimestre 2024. Il s'agit des taux les plus élevés depuis le début des séries respectives en 2005 et 2008. Des records ont été enregistrés pour ces deux indicateurs dans 13 des 38 pays de l'OCDE, dont l'Allemagne, la France, le Japon et la Turquie. Le taux d'emploi était supérieur à la moyenne de la zone OCDE (70,3 %) dans environ les deux tiers des pays de l'OCDE au troisième trimestre 2024 à l'exception notable de l'Italie et de la France parmi les pays du G7.

La Turquie est restée le pays de l'OCDE ayant le taux d'emploi le plus bas à 55,2%.

En revanche, les taux d'emploi étaient supérieurs à 80% en Suisse, aux Pays-Bas et en Islande.

Les taux d'emploi sont restés stables par rapport au trimestre précédent dans 15 pays de l'OCDE. Ils ont diminué dans 12 pays avec les baisses les plus importantes enregistrées au Luxembourg et au Chili, et ont augmenté dans 11 pays avec la hausse la plus importante au Costa Rica.