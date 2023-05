OCDE : hausse de 0,6% du revenu réel des ménages par habitant au quatrième trimestre 2022

(AOF) - Le revenu réel des ménages par habitant a augmenté de 0,6% dans l'OCDE au quatrième trimestre 2022, dépassant la croissance du PIB réel par habitant de 0,1%. Malgré une croissance modérée au troisième et quatrième trimestre, sur une base annuelle de 2022, le revenu réel des ménages par habitant a baissé de 3,8% dans l'OCDE, soit la plus forte baisse annuelle depuis le début de la série.Les résultats du revenu des ménages ont été très variables selon les pays de l'OCDE au quatrième trimestre 2022.

Sur les 21 pays, huit ont enregistré une augmentation du revenu réel des ménages par habitant, alors que les 13 autres ont enregistré une baisse.

Parmi les économies du G7, le Royaume-Uni a connu la plus forte augmentation du revenu réel des ménages par habitant au quatrième trimestre 2022 (1,2 %), sous l'effet de la croissance des salaires et des aides publiques à la consommation d'énergie des ménages.

Le Canada, la France et les États-Unis ont également enregistré des augmentations du revenu réel des ménages par habitant, dépassant la performance du PIB par habitant, qui a augmenté de 0,5% aux États-Unis et s'est contracté au Canada et en France.

À l'inverse, le revenu réel des ménages a baissé de 3,5 % en Italie, la flambée des prix de l'énergie au quatrième trimestre 2022 ayant entraîné une forte inflation qui a sapé le revenu des ménages mesuré en termes réels.